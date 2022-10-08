Южно-Сахалинск, , 07:12 — REGNUM Курильские острова являются неотъемлемой частью России, а заявления Владимира Зеленского по этому вопросу являются нелепыми, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем канале в Telegram.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», - заявил он.

Лимаренко отметил, что жители Курильских островов уже сделали свой выбор. Точку в этом вопросе поставило голосование в 2020 году по вопросу принятия поправок в Конституцию России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал документ, согласно которому киевский нацистский режим считает Курильские острова якобы территорией Японии. Подобные выпади в Госдуме России уже назвали политической импотенцией. Зеленского предупредили, что торговля российскими землями — опасное занятие.