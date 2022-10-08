Симферополь, 8 октября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Возгорание цистерны с топливом произошло на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Крымский мост

Как уточняет Крючков, по предварительной информации, на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Судоходные арки моста не повреждены. На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара.

Движение автотранспорта по мосту остановлено из соображений безопасности. По словам Крючкова, о причинах и обстоятельствах возникновения возгорания и о последствиях ЧП говорить пока рано.