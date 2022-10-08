Малага, Испания, 8 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Испанский порт Малагу прибыл сухогруз Eider S с грузом продовольствия с территории б. УССР, временно контролируемой киевскими нацистами. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic по состоянию на 06:00 мск 8 октября.

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В настоящее время судно Eider S ожидает швартовки на якорной стоянке, примерно в двух морских милях от Малаги.

Выход сухогруза Eider S с 50 855 тоннами кукурузы из порта Южный, расположенного на территории бывш. УССР, временно контролируемой Киевом, 13 сентября был одобрен Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италию 5 октября прибыло судно Lady Zehma, а в Китай — судно SSI Invincible II, оба с грузом продовольствия с территории б. УССР.