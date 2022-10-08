Москва, 8 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Изменения, позволяющие водителям предъявлять инспекторам ГИБДД электронную версию водительского удостоверения, были закреплены в правилах дорожного движения (ПДД). Соответствующее постановление правительства опубликовано 7 октября на портале правительства России.

Avtospravochnaya.com Водительские права

В пункт 2.1.1. действующих ПДД, согласно которому водитель обязан по требованию правоохранителей предъявлять водительские права и регистрационные документы на автотранспорт, было добавлено уточнение.

В изменённом виде пункт 2.1.1 гласит, что документы, если они были оформлены в электронном виде и соответствуют всем законодательным требованиям, могут предъявляться инспекторам ГИБДД в виде электронного документа либо в виде его копии на бумажном носителе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ГИБДД планирует до конца текущего года внедрить электронное водительское удостоверение.