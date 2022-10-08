Лондон, , 06:55 — REGNUM Британская журналистка Имоджен Брэддик в своей статье для газеты-таблоида The Sun описала четыре возможных сценария ядерного нападения США и НАТО на Россию.

Ядерный взрыв

Первая модель предполагает нанесение ударов по всей территории России, включая Москву. Эксперты, мнение которых представила Брэддик, считают, что такой вариант маловероятен, поскольку он вызовет эскалацию конфликта с развитием «ужасающей полномасштабной ядерной войны».

Второй сценарий касается возможной атаки ядерным оружием по российским вооруженным силам, которые участвую в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Еще один вариант нападения подразумевает ограниченный ядерный удар по Крыму, а другой — по Черноморскому флоту ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Национальная комиссия по контролю над использованием атомной энергии Румынии (CNCAN) издала специальную брошюру с инструкцией для своих граждан на случай «внешней ядерной атаки».

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