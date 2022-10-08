Британская газета раскрыла четыре сценария ядерных атак США на Россию
Лондон, 8 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Британская журналистка Имоджен Брэддик в своей статье для газеты-таблоида The Sun описала четыре возможных сценария ядерного нападения США и НАТО на Россию.
Первая модель предполагает нанесение ударов по всей территории России, включая Москву. Эксперты, мнение которых представила Брэддик, считают, что такой вариант маловероятен, поскольку он вызовет эскалацию конфликта с развитием «ужасающей полномасштабной ядерной войны».
Второй сценарий касается возможной атаки ядерным оружием по российским вооруженным силам, которые участвуют в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Еще один вариант нападения подразумевает ограниченный ядерный удар по Крыму, а другой — по Черноморскому флоту ВМФ России.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Национальная комиссия по контролю над использованием атомной энергии Румынии (CNCAN) издала специальную брошюру с инструкцией для своих граждан на случай «внешней ядерной атаки».