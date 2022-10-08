Тегеран, 8 октября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. После нападения вооруженного мужчины на посольство Ирана в Копенгагене, в результате которого пострадал иранский сотрудник и были повреждены припаркованные у представительства автомобили, полиция Дании объявила, что нападавший предстанет перед судом в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

Полиция Дании в ответ на вторжение на территорию посольства Ирана в Копенгагене объявила, что человек в возрасте 32 лет, вооруженный ножом, был арестован за незаконное проникновение на территорию посольства Ирана и нападение на его сотрудника.

Злоумышленник был заключен в тюрьму на основании запроса, поданного генеральным прокурором Дании. В коммюнике по этому вопросу указывается, что злоумышленник был обвинен в двух преступных деяниях, включая нарушение датского уголовного кодекса и агрессивные действия в отношении иностранного представительства.

Согласно заявлению полиции, после инцидента вокруг посольства Ирана и для его сотрудников были приняты необходимые усиленные меры безопасности в сотрудничестве с датской разведывательной службой, которая в настоящее время занимается расследованием масштабов инцидента.