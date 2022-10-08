Тегеран, 8 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 7 октября официальный представитель министерства иностранных дел ИранаНасер Канани подчеркнул, что недавняя «назойливая» резолюция, принятая Европейским союзом, в корне «безосновательна и ничего не стоит». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Реагируя на резолюцию ЕС, принятую 6 октября, Канани заявил, что резолюция содержит односторонние необоснованные предубеждения против Исламской Республики Иран.

«В резолюции критикуются усилия иранского истеблишмента по противодействию нападениям на общественную собственность и человеческие жизни», — отметил пресс-секретарь.

«Опубликовав резолюцию, Европейский парламент показал, что он полон решимости продолжать свое избирательное отношение к великой иранской нации», — сказал он, подчеркнув, что парламент утверждает, что он поддерживает права человека, но он никогда не издавал резолюцию, осуждающую бесчеловечное давление и санкции против иранской нации.

По его словам, Исламская Республика готова сотрудничать со всеми сторонами на основе уважения и взаимных интересов, однако Тегеран будет выступать против любого вида давления или применения ограничительных мер в отношении иранской нации.