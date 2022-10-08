Тегеран, 8 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. 7 октября президент ИранаИбрагим Раиси указал на дружественные и братские связи с Таджикистаном, заявив, что обе страны вскоре откроют новую главу сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран и Таджикистан

Раиси направил послание своему таджикскому коллегеЭмомали Рахмону, чтобы поздравить его с днем рождения, выразив надежду, что глубокая культурная, историческая, цивилизационная и языковая близость сохранится с проведением совместных встреч.

«Таким образом, мы можем стать свидетелями новой страницы сотрудничества в соответствии с обеспечением взаимных интересов и укреплением стабильности в регионе», — отметил он.

В поздравительном послании президент Ирана пожелал крепкого здоровья и успехов своему таджикскому коллеге, а также благополучия народу Таджикистана.

Связи Тегерана и Душанбе развиваются с 1991 года. Многие политические эксперты считают, что развивающиеся отношения уходят корнями в давнюю культурную, религиозную и историческую близость народов двух государств.