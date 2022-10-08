Москва, , 06:32 — REGNUM Мессенджер WhatsApp перестанет работать до конца октября на некоторых гаджетах с устаревшей операционной системой. Об этом 7 октября рассказал основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко в беседе с агентством «Прайм».

Whatsapp Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В частности, приложение станет недоступно на моделях с iOS 10 и 11, для них потребуется обновление минимум до iOS 12. А вот обладатели iPhone 5 и iPhone 5C

Так, мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11, для них придется обновиться минимум до iOS 12. Полностью недоступен станет популярный мессенджер для владельцев iPhone 5 и iPhone 5C, так как для этих моделей не существует актуальных апдейтов.

Кроме того, Ткаченко предупредил, что со временем возможно постепенное отключение приложения и на других устройствах в связи с постепенным устареванием их операционных систем.

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