Новосибирск, 8 октября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Новосибирске 6 октября на 93-м году жизни скончался солист Новосибирского музыкального театра, драматург, поэт-песенник, народный артист РСФСР Иван Андреевич Ромашко. Об этом сообщается на сайте театра.

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В некрологе отмечается, что Ромашко начал работу в театре в 1959 году, с первого дня его существования, и все годы «искренне служил театральному делу», сыграв на его сцене «более ста ролей».

«Нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого «советского» периода, где бы ни блистал артист».

В числе наиболее значимых ролей Ромашко: Василий Теркин в одноимённой героической комедии Анатолия Новикова (1975 год), Дед Захар в музыкальной комедии Евгения Птичкина «Бабий бунт» (1977 год), Ничипор в комедии «Свадьба в Малиновке» Бориса Александрова (1987 год), Сеньор Мендосо в комедии «День чудесных обманов» Тихона Хренникова (1989 год) и многие другие.

Иван Ромашко родился в 1929 году в селе Малиновка, Алейского района Сибирского края (в настоящее время Алтайский край). Служил на Балтийском флоте. После окончания в 1955 году музыкального училища выступал в Пятигорском театре музыкальной комедии. В 1959 году стал солистом нового Новосибирского театра музыкальной комедии.

Прощания с Иваном Андреевичем Ромашко состоится 8 октября с 12:30 до 13:30 в Похоронном доме ИМИ на ул. Кропоткина, 112.