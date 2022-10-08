Вашингтон, 8 октября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Республиканская партия США может получить большинство по итогам промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, приведенного порталом Real Clear Politics.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Сообщается, что прогнозы портала строились на данных опросов американских телеканалов и социологов. По их данным, республиканцы могут рассчитывать на 220 мест в Конгрессе США, что составляет большинство мандатов. Демократы могли бы получить 180 мест. Также в борьбе за 35 мандатов пока не определился явный лидер.

Отмечается, что в Сенат США республиканцы могут получить около 47 мест против 46 у представителей Демпартии США. Еще у семи мандатов лидер не определился.

В настоящее время палата представителей и Сенат Конгресса США контролируются демократами. В верхней палате представители партий имеют одинаковое количество мандатов, однако там председательствует вице-президент. Таким образом, решающий голос в Сенате остается за демократами.