Мариуполь, ДНР, 8 октября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Морской порт начинает свою работу в городе Мариуполе в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 октября сообщил глава правительства региона Виталий Хоценко в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Мариуполь

Как уточнил Хоценко, порт в Мариуполе является одной из важнейших экономических ниш, которая на сегодняшний день не охвачена, так как на территории порта пострадало много объектов. По словам Хоценко, первые грузы порт начнёт принимать после полного восстановления.

Работа над восстановление морского порта идёт полным ходом. Хоценко отметил, что для региона начало работы порта станет точкой отсчёта экономического роста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава правительства ДНР Хоценко, у региона есть все условия для перехода на самоокупаемость, а затем и для того, чтобы вносить весомый вклад в бюджет России.