Пекин, , 05:57 — REGNUM Так называемое Европейское политическое сообщество (ЕПС), в которое входят все страны Европы, кроме России и Белоруссии, может привести к усилению напряженности в регионе. Об этом сообщает китайская газета The Global Times.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Европейские лидеры создали новый политический клуб, однако будет ли он работать? Исключение России грозит привести к ухудшению ситуации», — отмечают авторы статьи.

По мнению экспертов, ЕС создает очередной клуб по интересам, лишенный реального содержания. При этом создание такого сообщества может привести к очередной конфронтации с Россией. Опасность возрастает на фоне роста в европейских странах стоимости энергоносителей и инфляции.

Китайские политологи не исключают, что ЕПС может стать «успокоительным» для стран, желающих войти в состав ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Марат Баширов не исключил, что идея французского президента Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества из стран, не входящих в состав Евросоюза, выглядит как утешительный приз для этих государств.

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