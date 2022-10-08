Лондон, , 05:51 — REGNUM Распоряжение о срочном обследовании подводных кабелей и трубопроводов сделали власти Великобритании, якобы опасаясь минирований объектов Россией. Об этом 7 октября сообщила газета Daily Mail.

Морская мина navylive.dodlive.mil

Отмечается, что члены парламента Великобритании обратились к ВМС с просьбой провести обследование критически важных подводных кабелей и трубопроводов. Поясняется, что такое распоряжение было сделано на случай, если Россия уже установила на объектах взрывные устройства.

Как уточняет источник издания, в британском правительстве внимательно наблюдают за ходом расследования Данией инцидента с подрывом «Северных потоков».

«Была ли это непосредственная атака? Или мины были установлены заранее, и их взорвали дистанционно? Если последнее, тогда возникают вопросы о том, где еще могли быть установлены мины», — такое заявление сделал неназванный источник издания.

Также указывается, что Лондон, якобы несколько лет подряд наблюдал «подозрительную активность» российских субмарин в районах расположения подводной инфраструктуры Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолёт-разведчик ВМС США был замечен рядом с местом повреждения газопровода «Северный поток — 2» всего через несколько часов после ЧП в Балтийском море.

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