Курган, 8 октября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В Кургане очередной перевозчик решил поднять стоимость на проезд в общественном транспорте. Объявления появились в салонах его автобусов, сообщают в горадминистрации.

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Повышение планируется с 10 октября на маршрутах №2,6,20,26,30,324, 349, 359 на два рубля — до 32 рублей.

«Администрация города не согласна с этим решением, поскольку перевозчик до настоящего времени не предоставил расчетов, подтверждающих свои расходы», — пояснили в мэрии Кургана.

И добавили, что транспортная реформа и переход на регулируемый тариф позволят избежать подобных случаев.

Глава Кургана Елена Ситникова заявила, что переход на фиксированную стоимость проезда на всех маршрутах начнётся с 1 января 2023 года.

«До мая 2023 года все перевозчики, которые выйдут на регулируемый тариф, обязаны обновить свой автобусный парк на 30%, заменив старые автобусы на абсолютно новые», — отметила глава Кургана.

Перевозчики при этом получат освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), предоставление федеральных и региональных мер поддержки для обновления автопарка, исключение из новой маршрутной сети дублирующих маршрутов.

Напомним, в марте 2022 года другой перевозчик пытался повысить тариф на одну поездку в автобусе до 33 рублей, но в ходе переговоров с мэрией Кургана была достигнута договорённость о сохранении стоимости проезда на прежнем уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане планируют провести масштабную транспортную реформу. Жители микрорайона Утяк уже сейчас просят не отрезать их от города в ходе сокращения протяжённости маршрутов.