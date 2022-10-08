Богота, 8 октября, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Заместитель министра горнорудной промышленности и энергетики Колумбии Белиса Руис заявила, что власти республики не планируют давать новых разрешений на разведку и разработку в стране нефтегазовых месторождений. Заявление чиновницы 7 октября транслировалось в эфире телеканала Caracol.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Белиса Руис «Новых контрактов на разведку и добычу углеводородов не будет. Работа по всем уже подписанным соглашениям продолжится».

Напомним, президент Колумбии Густаво Петро, вступивший в должность 7 августа, выступает за переход на более экологически чистые источники энергии, но признаёт, что в ближайшие годы стране не удастся совершить такой энергетический переход. В связи с чем Колумбия в ближайшее время не откажется от экспорта нефти и нарастит поставки угля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национальной комиссии по углеводородам Альма Поррес заявила, что Мексика не в состоянии к 2024 году нарастить добычу нефти до запланированных ранее 2 млн баррелей в сутки.