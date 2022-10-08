Рамалла , , 05:40 — REGNUM Два подростка погибли в результате столкновений палестинцев и израильских военных на Западном берегу реки Иордан, сообщило информационное агентство WAFA

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Один из них 14-летний Адель Ибрагим Дауд был застрелен в городе Калькилья возле границы с Израилем. По версии израильских военнослужащих, подросток бросил в их сторону «коктейль Молотова», и они ответили стрельбой.

Второй — 17-летний Махди Лададве погиб в населенном пункте аль-Мазра аль-Гарбия, где ранения получил еще один палестинец. Израильские военные утверждают, что открыли огонь по участникам беспорядков, после того, как они начали забрасывать камнями поселенцев и солдат, легко ранив одного бойца армии Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Армии обороны Израиля распространила информацию, что ее солдаты были обстреляны на Западном берегу реки Иордан.

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