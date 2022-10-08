Москва, 8 октября, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В субботу, 8 октября, в Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха до +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осенняя Москва

В ночь на 9 октября в столице облачно, преимущественно без осадков, температура воздуха +7… +9 °C.

Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 753 (+2) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +4… +9 °C.

В воскресенье, 9 октября, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +10… +15 °C, облачно, небольшой дождь, местами умеренный, атмосферное давление 748 (-5) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C, дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, на курортах Крыма бархатный сезон уже завершился, на курортах Краснодарского края понижение температуры воды до критического уровня произойдёт к началу следующей недели.