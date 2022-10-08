Прага, 8 октября, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Евросоюз может ввести санкционные ограничения в отношении турецких юридических лиц за экспорт на территорию России европейских товаров из числа попавших под антироссийские санкции. Такое заявление сделал 7 октября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает телеканал ERT NEWS.

European People's Party Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

После окончания неформального саммита глав государств и правительств стран ЕС в Праге, ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у Греции намерение снова актуализировать вопрос о введении санкций Евросоюза против Турции в рамках следующего саммита ЕС в Брюсселе. По словам Мицотакиса, в Евросоюзе есть основа для введения ограничений, в случае, если Анкара «пересечёт некоторые красные линии».

«На основе восьмого пакета санкций в отношении Российской Федерации существует возможность введения санкций в отношении турецких юридических лиц, признанных нарушающими санкции в отношении России путём экспорта в неё европейской продукции», — указал премьер-министр Греции.

При этом Мицотакис выразил надежду на то, что существующую возможность не придётся применять на практике.