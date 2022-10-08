Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Американский производитель Rivian Automotive объявил об отзыве 13 тысяч электромобилей в связи с технической проблемой, из-за которой водители могут терять управление машиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо компании покупателям.

Rivian R1T Kevauto

В организации уточнили, что крепежный элемент, который соединяет передний верхний рычаг управления и поворотный кулачок, в ряде случаев был «недостаточно затянут». С начала 2022 года Rivian произвел 14 317 электромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Reuters распространило информацию о том, что американская компания Tesla отзывает почти 1,1 млн своих электромобилей из-за возможных проблем со стеклоподъемником.

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