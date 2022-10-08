Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Разногласия в отношении трёх участников «золотого» состава Pink Floyd к киевскому режиму и России послужили основным препятствием, не позволяющим рокерам продать ведущим компаниям свой каталог песен. Об этом сообщает газета Financial Times.

Роджер Уотерс, автор композиций группы Pink Floyd Василий Иванов © ИА REGNUM

В настоящее время Роджер Уотерс, считающийся идейным вдохновителем и главным творцом успеха Pink Floyd в 1970-х годах, выступает сольно. После того как в 1985 году он после конфликта ушёл из группы, её лидером стал Дэвид Гилмор. Но повторить успеха 70-х группа уже не смогла. В составе Pink Floyd сейчас продолжают выступать два участника старого «звёздного» состава группы Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон.

В своей оценке ситуации, происходящей на территории бывш. УССР, музыканты разделились. Pink Floyd без Уотерса заявили о поддержке киевского режима. Уотерс, наоборот, считает киевских нацистов виновниками происходящего и называет США главным мировым злом.

В мае музыканты выставили на аукцион каталог песен Pink Floyd, к приобретению которого проявили интерес Blackstone, Sony Music и Warner Music. Предполагалось, что за него может быть предложено более $500 миллионов. Но в настоящее время, согласно источникам Financial Times, заключению сделки мешают разногласия между музыкантами. Из которых менее существенными являются экономические споры. А вот крайне натянутые отношения между рокерами из-за политической позиции, по оценке одного из участников аукциона, делают продажу практически невозможной.

По информации ещё одного источника издания, переговоры сейчас идут «настолько тяжело, насколько это вообще возможно».

Как сообщало ИА REGNUM, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью изданию Rolling Stone заявил, что США являются самым крупным источником зла во всём мире.

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