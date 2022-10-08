Абуджа, , 05:05 — REGNUM Не менее 24 человек погибли в результате наводнений с начала сезона дождей в штате Кацина на севере Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийского агентства по чрезвычайным ситуациям.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что с мая 2022 года в регионе погибли от паводков и наводнений не менее 24 человек. Более чем 18 тыс. человек пришлось покинуть свои жилища из-за стихийных бедствий. Ведомство отмечает, что около 16 625 домов оказались разрушенными из-за непогоды.

Также в агентстве оценили ущерб для сельского хозяйства из-за дождей и наводнений. По его данным, не менее 6,6 квадратных километра сельскохозяйственных земель оказались затопленными. Всего с мая 2022 года в 32 из 36 штатов Нигерии наблюдались серьезные наводнения в сезон дождей.