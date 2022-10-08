Нью-Йорк, США, 8 октября, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Объявление о решении выплатить компенсации на сумму более $165 млн женщинам, пострадавшим от домогательств врача-гинеколога, сделали две больницы города Нью-Йорка. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC).

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По данным CUIMC от действий врача-гинеколога Роберта Хаддена пострадали как минимум 226 женщин. Врач был уволен после разразившегося скандала в 2012 году, а в 2016 году он предстал перед судом и полностью признал свою вину. Врача лишили лицензии, а в 2021 году 79 женщин, пострадавших от его действий, получили компенсацию на общую сумму более $71,5 млн.

С оставшейся группой из 147 бывших пациенток осуждённого экс-врача заключили соглашение CUIMC и Пресвитерианская больница Нью-Йорка (NYP). В рамках соглашения был учреждён компенсационный фонд на общую сумму165 081 000 долларов.

Самого бывшего врача Хаддена ожидает очередное судебное разбирательство по уголовному делу о незаконной перевозке восьми бывших пациенток между штатами США и насилии над ними. Дело будет рассматривать суд федерального уровня.