Оттава, , 04:53 — REGNUM Более 10 тысяч офицеров и высокопоставленных членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) навсегда лишаются права посещать Канаду в рамках новых санкций Оттавы против Тегерана, заявил на пресс-конференции 7 октября канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

КСИР Khamenei. ir

Глава правительства подчеркнул, что речь идет о 50% представителей высшего руководства организации. Трюдо отметил, что указанные лица, по мнению канадских властей «наиболее ответственны» за «отвратительные поведение» властей Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Джастин Трюдо предупредил, что Канада не оставит без внимания смерть 22-летней иранки Махсы Амини, которая была задержана так называемой полицией нравов Ирана. После кончины женщины в республике вспыхнули массовые беспорядки, во ходе которых, как утверждают СМИ, погибло более 40 человек.

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