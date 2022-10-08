Вашингтон, 8 октября, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Вопрос о президенте России Владимире Путине заставил американского лидера Джозефа Байдена сбежать от журналистов. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Инцидент произошёл на Южной лужайке Белого дома после пресс-подхода. На видеозаписи можно наблюдать, как президент США идёт в сторону ожидающего его вертолёта мимо группы журналистов.

В момент, когда Байден поравнялся с группой репортёров, одна из женщин громко задаёт вопрос, будет ли президент США говорить о своём коллеге, российском лидере Путине. Не дослушав окончания фразы, Байден перешёл на бег и удалился по лужайке в направлении вертолёта.

Добежав до воздушного судна, Байден замедлил шаг, поприветствовал встречавшего его военнослужащего, и спокойно поднялся по трапу на борт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден на вопрос о возможной встрече с российским лидером Путиным на саммите G20 заявил, что это «ещё предстоит выяснить».