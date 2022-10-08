Токио, , 04:34 — REGNUM КНДР может провести новые ракетные пуски или испытания ядерного оружия по случаю 77-летней годовщины основания Трудовой партии Кореи (ТПК), которая будет отмечаться 10 октября, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

Флаг КНДР Gilad Rom

По их данным, в правительстве Японии не исключают проведения новых испытаний в Северной Корее в ближайшее время. Ряд экспертов напомнил, что 9 октября 2006 года КНДР провела первое ядерное испытание. В связи с этим не исключается, что новые испытания также могут пройти в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из США и Южной Корее неоднократно называли сроки возможных ядерных испытаний в КНДР в 2022 году. Ряд из них делал прогнозы, что испытания пройдут до начала осени, однако они до сих пор не состоялись.