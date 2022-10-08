Каракас, 8 октября 2022, 04:33 — REGNUM Венесуэльский лидер Николас Мадуро не исключает проведения досрочных президентских выборов в Венесуэле, которые должны состояться в 2024 году, сообщили в канцелярии главы государства.
Во время конференции Единой социалистической партией страны (PSUV), президент заявил, что его команда готова одержать «большую победу», когда наступит время для голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Венесуэле состоялись региональные и местные выборы. В 18 из 23 штатов страны победу одержала PSUV, представители которой стали губернаторами этих регионов.
Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен заявил о надежде на диалог властей Венесуэлы с оппозицией