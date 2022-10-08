Каракас, , 04:33 — REGNUM Венесуэльский лидер Николас Мадуро не исключает проведения досрочных президентских выборов в Венесуэле, которые должны состояться в 2024 году, сообщили в канцелярии главы государства.

Николас Мадуро Hugoshi

Во время конференции Единой социалистической партией страны (PSUV), президент заявил, что его команда готова одержать «большую победу», когда наступит время для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Венесуэле состоялись региональные и местные выборы. В 18 из 23 штатов страны победу одержала PSUV, представители которой стали губернаторами этих регионов.

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