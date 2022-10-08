Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) утвердил пересмотр программы расширенного финансирования Аргентины в размере $44 млрд, сообщается на сайте учреждения.

Штаб-квартира МВФ Javier Ignacio Acuña Ditzel

Это решение позволяет выделить Буэнос-Айресу еще $3,8 млрд, в результате чего общая сумма выплат по кредитному соглашению достигнет около $17,5 млрд.

В новой программе, которую Аргентина представила в МВФ, были поставлены новые экономические цели, включая восстановление истощенных международных резервов и сокращение бюджетного дефицита.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Центробанк Аргентине предупредил, что инфляция по итогам 2022 года в стране может превысить 100%. С января по август рост цен в республике составил 78,5%.

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