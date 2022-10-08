Эр-Рияд, , 04:11 — REGNUM Саудовская Аравия не собиралась вредить США, принимая решение о снижении объемов добычи нефти, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Fox News.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна», — заявил он.

Министр добавил, что Эр-Рияд не виноват в росте стоимости бензина в Соединенных Штатах. По его словам, рост цен на топливо связан с отсутствием достаточных нефтеперерабатывающих мощностей в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте стоимости топлива в Соединенных Штатах. При этом ряд источников американских СМИ отмечают, что Байден пока не может решить, улучшать ли отношения с Эр-Риядом или принять в отношении Саудовской Аравии жесткие меры.

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