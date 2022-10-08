В Центральном военном округе началась проверка за летний период обучения
Екатеринбург, 8 октября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В Центральном военном округе (ЦВО) началась контрольная проверка соединений и воинских частей за летний период обучения с проведением контрольных занятий. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
В ходе мероприятий, которые пройдут на общевойсковых полигонах, расположенных на территории Урала, Сибири и Поволжья, на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане, особое внимание будет уделено проверке профессиональной выучки военнослужащих, состояния вооружения и военной техники, эффективности тылового обеспечения. У военнослужащих проверят навыки по инженерной, тактической и медицинской подготовке, также будет проверяться соблюдение воинской дисциплины, правопорядка и безопасности военной службы.
Лучшие подразделения по итогам проверки, которая будет проходить до конца октября, смогут претендовать на получение звания «Ударное».
Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане на полигоне «Матыбулак» завершились совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования государств — членов ОДКБ.