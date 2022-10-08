8 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента США о том, что миру угрожает ядерный Армагеддон.

Светлана Рыбина, , 09:04 — REGNUM Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что впервые со времён Холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерный Армагеддон, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению американского президента, вся вина за происходящее висит на плечах российского лидера Владимира Путина. Байден вспомнил про недавнее обращение президента России, в ходе которого тот предупредил Запад, что в ответ на агрессию Москва обязательно ответит всем имеющимся у неё вооружением. Путин подчеркнул тогда, что это предупреждение — не блеф. Байден же решил переврать слова российского лидера, выкрутив их таким образом, будто бы Путин сам угрожает миру ядерными ударами, а не наоборот.

«Здесь он должен был сделать удивлённый глаза и спросить: «А кто это сделал?» — пишет Сергей Г.

Многие пользователи убеждены, что только лишь сама Америка и создаёт угрозу всему миру, проявляя открытую агрессию в сторону России, провоцируя её на применение ядерного арсенала.

«Вот только вашингтонский Альцгеймер забыл уточнить, сколько он лично для этого сделал», — подметила Наталья М.

«Учитывая то, что США — единственная страна, применившая ядерное оружие против населения городов, то ответ на вопрос, кто создают эту угрозу, очевиден», — считает Модест С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден с самого момента прихода на пост президента США планомерно тянет весь мир к ядерному конфликту.

Байден. Апокалиптика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден сам очень активно подталкивает планету к катастрофе. Он-то пожил уже, но других людей ему, очевидно, не жалко», — заметила Надежда С.

«Шанса ядерного Армагеддона не будет, если у Байдена просто отобрать ядерный чемоданчик», — уверен Тарас Х.

«Автор грядущего Армагеддона — обезумевший Байден. Надо исключить его из политики, чтобы не допустить конца человечества», — призывает Максим П.

Часть людей напомнила американскому президенту, что послужило реальной причиной возникновения Карибского кризиса.

«А Байдену вообще известно, что Карибский кризис начался по вине США, разместивших в Турции опасные, на тот момент, ракеты, которые могли спокойно долететь до Москвы? В ответ на это СССР и разместил на Кубе военные части с атомным оружием», — напомнил Сергей Н.

«Причина Карибского кризиса — размещение ядерных ракет США в Турции в 1961 году. Причина нынешнего кризиса — приближение войск НАТО, т.е. тех же США к границам Российской Федерации с установлением в одной из приграничных стран фашистского режима. А виноват, конечно же, Путин… да уж», — написал Олег Д.

Ряд пользователей указывает на то, что угроза ядерной войны, которая нависла над миром, исчезнет, когда Америка откажется от своей радикальной русофобской политики.

«Исключить эту угрозу очень просто — США надо просто убраться с [территории бывш. УССР]. Что они вообще там делают? Их дом за океаном!» — указывает Дмитрий И.

«Победителей не будет в этой ядерной. Все всё прекрасно понимают, кроме одного лишь Байдена, которого одолел маразм», — поделилась своим мнением Вероника С.

Напомним, 7 октября президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке о том, что впервые со времён Холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерный Армагеддон.