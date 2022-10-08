Берлин, , 03:46 — REGNUM Варианты снижения цены на газ в Европе планирует обсудить Германия с Норвегией и США. Об этом 7 октября заявил лидер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию его выступления вёл телеканал Phoenix.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, такими как Норвегия или США, и со многими другими мировыми поставщиками, как снизить цены на газ в Европе», — указал Шольц.

Канцлер Германии отметил, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере полностью открыт для такого диалога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обозреватель хорватского издания Geopolitika. news Зоран Метер предупредил Евросоюз о тяжелейшем энергетическом кризисе, последствия которого трудно предугадать. По мнению Метера, альтернатива российским энергоносителям найдётся, но она обойдётся европейским странам гораздо дороже.

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