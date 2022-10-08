Берлин, 8 октября, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Варианты снижения цены на газ в Европе планирует обсудить Германия с Норвегией и США. Об этом 7 октября заявил лидер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию его выступления вёл телеканал Phoenix.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, такими как Норвегия или США, и со многими другими мировыми поставщиками, как снизить цены на газ в Европе», — указал Шольц.

Канцлер Германии отметил, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере полностью открыт для такого диалога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обозреватель хорватского издания Geopolitika. news Зоран Метер предупредил Евросоюз о тяжелейшем энергетическом кризисе, последствия которого трудно предугадать. По мнению Метера, альтернатива российским энергоносителям найдётся, но она обойдётся европейским странам гораздо дороже.