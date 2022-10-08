Анкара, , 03:29 — REGNUM Турция считает, что переговоры между Россией и киевским режимом могут возобновиться с высокой долей вероятности, заявил официальный представитель турецкого президент Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся», — заявил он.

Калын добавил, что приостановка в переговорном процессе была предсказуема. Также он предположил, что российский лидер Владимир Путин якобы желает заключить новые договоренности с Западом. По мнению турецкого политика, отношения между США и Россией, состоявшиеся после проигрыша СССР в холодной войне, уже не подходят для новой действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик анонсировал новый этап переговоров по зерновой сделке. По его словам, обсуждения должны состояться во второй декаде октября в Москве.