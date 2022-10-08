8 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили ракетный удар по автобусу в Херсоне со стороны ВСУ.

Тимур Кондратьев, , 09:05 — REGNUM Ракетный удар киевских нацистов из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по пассажирскому автобусу в Херсоне, в результате которого погибли мирные люди, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Пять мирных человек стали жертвами ужасающего по своей жестокости и циничности удара ВСУ. Судя по всему, нацисты прекрасно знали, что Дерьевский мост, на котором произошла трагедия, является важным транспортным узлом для жителей города. Именно по этой переправе около семи часов утра двигался автобус с пассажирами из числа мирных жителей, которые намеревались успеть на работу.

«После такого у кого-то ещё есть вопросы, для чего мы проводим эту спецоперацию?» — спрашивает Иосиф Л.

Многие пользователи оказались в шоке от увиденных с места удара кадров. Граждане считают, что по городскому мосту могли совершить ракетный обстрел только нелюди.

«Нацисты! За всё ответите», — обращается Роман Г.

«ВСУ бьют по мирным домам, людям, по школам. Теперь они и до автобусов дошли! Жесть», — написала Эльвира Ф.

«Это жесть, конечно, полная. Для ВСУ гражданские автобусы нынче стали объектами военной инфраструктуры?» — интересуется Вадим З.

Некоторые комментаторы отмечают, что случившееся является безоговорочным доказательством террористической сущности ВСУ и киевского неонацистского режима, из которого исходят такие преступные приказы.

Киевский террористический режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Бандеровцы могут сколько угодно спорить про легитимность референдумов и спецоперации, но ничто не оправдает удары ВСУ по мирному населению», — пишет Мария Н.

«Где бы ни появлялись инструкторы НАТО, везде получаются радикалы и террористы», — подметил Елисей Р.

«Удар по гражданскому автобусу только доказывает, что киевский режим — террористическая организация, которую ещё и спонсирует Запад, помогая нацистам совершать такие преступления», — указывает Анатолий Б.

Часть людей полагает, что настал момент, когда высшему руководству Российской Федерации следует пересмотреть статус специальной военной операции на территории бывшей УССР, поскольку мы больше не имеем дела с какими отдельными группами преступников — Россия столкнулась с настоящими человеконенавистниками, которые не знают конвенций, морали и чувства жалости.

«Это был удар по России, по российским гражданам. Ждём обращения Путина с признанием киевского режима террористическим и переформатирование спецоперации в контртеррористическую с использованием всего военного потенциала Российской Федерации», — пишет Илья Р.

Ряд пользователей указывает на то, что американские РСЗО HIMARS должны перестать стрелять. Для этого необходимо либо устранить сами пусковые установки, либо же полностью перерезать нацистам доступ к боеприпасам.

«Необходимы надёжные механизмы, чтобы не было поставок оружия нацистам. Например, можно поспособствовать поставкам оружия на американо-мексиканскую границу. Вдруг там кто-нибудь захочет отделиться от США», — предлагает Александр Е.

«Самолёты и поезда с натовским оружием надо сбивать еще в пути следования на [территорию бывш. УССР]. Данное оружие — уже непосредственная угроза России и её гражданам. Либо нужно уничтожать базы, куда это всё прибывает», — поделился своим мнением Максим О.

Напомним, 7 октября министерство здравоохранения Херсонской области сообщило о том, что киевские нацисты попали американской ракетой HIMARS в пассажирский автобус в Херсоне, в результате чего погибли мирные люди.