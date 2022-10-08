Москва, , 03:26 — REGNUM Тёплая для второго месяца осени погода с переменной облачностью ожидается 8 октября в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Приехали, осень Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Днём в Москве ожидается температура до +13…+15 градусов, осадков не ожидается. Ночью похолодает до +7…+9 градусов, местами возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть преимущественно в западном и юго-западном направлениях, его скорость составит 6-11 м/сек.

Атмосферное давление днём составит 753 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что период золотой осени продлится в Москве до 9 октября. Как минимум несколько дней подряд в городе ожидается сухая и солнечная погода, подходящая для прогулок на природе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве до 9 октября продлится тёплая золотая осень