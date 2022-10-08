Банги, 8 октября, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Находящиеся на территории Центральноафриканской республики (ЦАР) 130 военнослужащих Франции будут выведены из страны к концу 2022 года, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники.

seneweb Французские солдаты

В настоящее время власти подыскивают замену французскому контингенту, который отвечал в ЦАР за материально-техническое обеспечение миротворцев ООН и учебной миссии ЕС. Франция в 2021 году решила свернуть свою военную миссию MISLOG-B в Центральноафриканской республике, обвинив власти страны в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа территорию Мали покинули все французские военнослужащие, которые участвовали в антитеррористической операции «Бархан».

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