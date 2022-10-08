Сергиев Посад, Московская область, , 03:16 — REGNUM Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с внедорожником на трассе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП Mytaganrog.com

Трагедия произошла в 18:35 мск 7 октября на 43-м километре автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец.

«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате ДТП два человека погибли и трое с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Таганроге Ростовской области в результате ДТП погибла женщина, двое мужчин пострадали.

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