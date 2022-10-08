8 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение девяти американских государств выступить против антироссийской резолюции, навязанной им из США.

Артур Савин, , 09:09 — REGNUM Решение сразу девяти стран — участниц Организации американских государств (ОАГ) отказаться от поддержки антироссийской резолюции, призывающей прекратить специальную военную операцию России на территории бывшей УССР, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Против принятия американской резолюции, чьей целью ставится изолировать Россию от любой поддержки со стороны внешнего мира, выступили Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины. Остальные же государства, располагающиеся на американских континентах, приняли решение идти в фарватере антироссийской политики США.

«Президент Мексики ещё изначально говорил примерно следующее: «Отстаньте от меня со своей поддержкой Киева, я знать не знаю, что это и где оно находится!» — написала Леся Р.

Для многих комментаторов такой исход голосования оказался полной неожиданностью. Граждане искренне считали, что вся Южная Америка, как и Северная, находится под полным патронатом США, но при этом даже североамериканская Мексика не побоялась пойти против течения, которое организовал Вашингтон.

«Ничего себе! Неужели в этом мире ещё остались государства, способные спокойно высказываться так, как они действительно думают, и класть болт на США? Вау! Моё почтение!» — поделилась своими эмоциями Зухра К.

Некоторые пользователи отмечают, что противников русофобской политики США становится с каждым днём только больше.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нормально! Ну, тут стоит учитывать ещё, что до этого от поддержки этой резолюции на заседании ООН отказался ещё ряд стран. Так что количество сторонников у России постоянно растёт, а вот у Америки становится всё меньше и меньше союзников», — пишет Окстана Д.

Часть людей полагают, что Латинская Америка оказалась той чёрной лошадкой, которая сумела обскакать постоянно лидера скачек.

«Латинская Америка не будет прогибаться под США. Потому что им это не нужно. Они знают правду, поскольку видят, что творят Штаты по всему миру», — отметил Вячеслав Г.

«Потому что это страны суверенные и не готовы плясать под американскую дудку!» — указывает Александр И.

«Наличие своего мнения — это уже хороший показатель для таких стран. Хоть и не самых влиятельных, но уже можно сказать, что сильных», — считает Матвей М.

Ряд пользователей указывает на то, что США теряют свой авторитет, и это особенно заметно по тому, как себя ведут самые близкие к ним государства.

«Как по мне, так это действительно показательный момент. Даже среди стран Южной и Северной Америк Штаты не смогли найти себе доставочное количество сторонников. Не сумели повлиять на всех, а некоторые крупные страны напрямую отказались поддерживать антироссийскую политику», — отметила Гузель С.

«Вот так и получается, что наши страны-союзницы и дальше будут помогать нам. Получается, что мы укрепляем свои геополитические позиции», — пишет Измаил Г.

Напомним, 7 октября в блоге Организации американских государств (ОАГ) была опубликована информация, согласно которой сразу девять стран — участниц ОАГ не поддержали антироссийскую резолюцию, призывающую прекратить специальную военную операцию России на территории бывшей УССР.