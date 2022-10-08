Варшава, , 03:04 — REGNUM Власти Польши собираются принять поправки в законодательство страны, обязывающие беженцев с территории бывш. УССР оплачивать жилье, которое было предоставлено им государством, сообщает Gazeta Prawna.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что изменения могут быть согласованы в течение ближайших двух недель. Поправки касаются мест постоянного проживания, где беженцы находятся длительное время.

К таким объектам, в частности, относятся общежития и отели. Инициатива затрагивает около 80 тысяч беженцев. Авторы законопроекта хотят оставить льготы для некоторых категорий переселенцев, таких как матери-одиночки и пожилые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля польское правительство перекатило выплаты пособий для беженцев с территории бывш. УССР, прибывавшим в Польшу с конца февраля 2022 года.

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