Калининград, , 02:54 — REGNUM Боевые расчёты ракетного соединения Балтийского флота, оснащённого оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», в ходе плановых тактических учений отработали нанесение групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродромам, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

ОТРК «Искандер-М» Mil.ru

Поднятые по тревоге ракетчики выдвинулись скрытным маршем в назначенный район, где развернули комплексы с марша на неподготовленных позициях и отработали вопросы по проверке работоспособности и готовности к пускам всех систем ОТРК.

пресс-служба ЗВО «Получив координаты, расчёты ОТРК «Искандер-М» Балтийского флота отработали нанесение массированных ракетных ударов по командным пунктам, аэродромам, железнодорожным узлам и другим, критически важным объектам условного противника, выполнив электронные пуски крылатых ракет».

Выполнив первые пуски, «Искандеры» оперативно сменили огневые позиции на новые. После перезарядки пусковых установок с использованием транспортно-заряжающих машин, был нанесён повторный ракетный удар по скоплению живой силы и техники условного противника.

В манёврах было задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России показало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе военной спецоперации на территории б. УССР. На кадрах показаны выход пусковой установки комплекса на позицию и подготовка к стрельбе, залповый пуск крылатых ракет с двух пусковых установок «Искандер».

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