Киев, 8 октября, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Указ о признании ряда Курильских островов «неотъемлемой частью Японии», которая якобы была «оккупирована Россией» подписал Владимир Зеленский. Об этом сам политик сообщил в видеообращении, опубликованном 8 октября в его личном телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По мнению Зеленского, свои указом он подтвердил уважение Киева к суверенитету и территориальной целостности Японии. Это решение сам Зеленский по неизвестной причине считает справедливым и безупречным с правовой точки зрения.

Указ был опубликован на сайте Зеленского, в документе сказано, что при принятии решения в Киеве руководствовались общепринятыми нормами и принципами международного права, в том числе принципом территориальной целостности. Японскими названы острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») назвал «информационной виагрой» признание так называемым парламентом киевского режима ряда островов Курильского архипелага оккупированной Россией территорией Японии.

Морозов предупредил, что данное заявление является типичным примером политической импотенции. Также депутат добавил, что торговать российскими землями — это смертельно опасное занятие.