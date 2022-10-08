Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Президент США Джо Байден оказался перед сложным выбором — добиться расположения Саудовской Аравии или же наказать ее жесткими мерами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее данным, в Белом доме восприняли как предательство решение ОПЕК+, в состав которой входит и Саудовская Аравия, о сокращении объемов добычи нефти. Сам Байден заявил о разочаровании из-за действий Эр-Рияда, однако теперь на него оказывают давление его соратники по Демпартии США. Они требуют решительных ответных мер в отношении Саудовской Аравии.

«Вместо того, чтобы наказывать Саудовскую Аравию, помощники Байдена, похоже, хотят в противовес этому решению брать больше нефти из стратегического запаса», — добавляет газета.

При этом, отмечает издание, у самого Байдена мало возможностей повлиять на процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.

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