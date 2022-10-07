Вашингтон, 8 октября, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оказался перед сложным выбором — добиться расположения Саудовской Аравии или же наказать ее жесткими мерами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По ее данным, в Белом доме восприняли как предательство решение ОПЕК+, в состав которой входит и Саудовская Аравия, о сокращении объемов добычи нефти. Сам Байден заявил о разочаровании из-за действий Эр-Рияда, однако теперь на него оказывают давление его соратники по Демпартии США. Они требуют решительных ответных мер в отношении Саудовской Аравии.

«Вместо того, чтобы наказывать Саудовскую Аравию, помощники Байдена, похоже, хотят в противовес этому решению брать больше нефти из стратегического запаса», — добавляет газета.

При этом, отмечает издание, у самого Байдена мало возможностей повлиять на процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.