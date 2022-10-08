8 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили призыв президента Венгрии к ЕС, чтобы тот пересмотрел свой подход к России в вопросе санкций.

Елизавета Коробова, , 09:10 — REGNUM Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что странам Европейского союза следует пересмотреть ошибочную политику относительно санкций против Российской Федерации, поскольку Европа, по его словам, «медленно истекает кровью», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Венгерский президент обратил внимание своих европейских коллег на то, что их попытки повлиять на политику Москвы в итоге не оправдали надежд. В результате действия антироссийских санкций цены на энергоносители в Европы подскочили до небес, а Россия, несмотря на все ограничения, «неплохо зарабатывает».

«Уже поздно, голубчик. Европа хотела уничтожить нас, вот пусть и получает по кармическому счёту», — написал Влад С.

Многие пользователи отметили, что президент Венгрии практически единственный европейский политик, которые говорит адекватные вещи. Граждане считают, что Орбана действительно волнует будущее как его страны, так и всей Европы целиком.

«Ну, хотя бы один президент европейский думает о своих людях! Шольц, по ходу, продал немцев американцев с потрохами, ибо США взорвали трубопровод, а руководство Германии сделало вид, будто бы ничего серьёзного не случилось», — отметил Вячеслав Г.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Орбан один из немногих, кто говорит правду в Европе. Они уже устали там все от санкций», — указывает Эльвира Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что Евросоюзу ничего не остаётся, кроме как пересмотреть свои антироссийские санкции, поскольку уже в следующем году от экономик европейских стран ничего не останется.

«Верно говорит. Снимите санкции! Может, уже пора по-человечески сесть за стол переговоров? Голосуйте за снятие санкций», — призывает Анастасия Л.

«Они это делают против своего народа в угоду хозяевам из США», — утверждает Алексей К.

Часть людей беспокоится, что такие непопулярные в русофобной Европе заявления могут дорого обойтись для политического будущего венгерского президента.

«Мне кажется, Орбан делает такие заявления только потому, что главы стран Франции и Германии не знают, где Венгрия, и пока не приехали туда выкидывать Орбана из ЕС. Но вообще спасибо ему большое за такую смелую позицию», — пишет Вера К.

Нашлись и те, кто сомневается, что коллеги Орбана по Евросоюзу действительно к нему прислушаются. Граждане считают, что Европа движется в сторону обрыва и не может устоять перед желанием почувствовать на себе скоротечное чувство падения.

«Что-то Европа всё загибается и загибается, да только всё равно против России идёт. Когда уже мы развязку увидим?» — интересуется Александр Б.

«Они, блин, ввели только что восьмой пакет антироссийских санкций. Мне кажется, что они начнут менять политику только тогда, когда окончательно у них всё рушиться начнёт», — подозревает Кирилл В.

«Да, трудно будет им потом отменять эти санкции. Зима близко, она покажет, кто был прав с самого начала. Уменьшим, отключим и приостановим. А там глянем, как оно будет», — написала Жанна К.

Напомним, 7 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в своём видеообращении о том, что странам Европейского союза следует пересмотреть ошибочную политику относительно санкций против Российской Федерации, поскольку Европа, по его словам, «медленно истекает кровью».