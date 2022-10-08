Дублин, 8 октября 2022, 02:32 — REGNUM Не менее трех человек погибли в результате взрыва на автозаправке в ирландской деревне Крислоу, сообщает газета The Irish Independent со ссылкой на представителей полиции.
«Полиция Ирландии может подтвердить, что три человека погибли в результате этого серьёзного инцидента», — сообщает газета.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия идет поисково-спасательная операция. Пока правоохранительные органы Ирландии затрудняются назвать причины инцидента. Других подробностей также не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня взрыв произошел на автозаправочной станции на северо-западе Пакистана. В результате инцидента пострадали три человека. Не исключалось, что причиной взрыва могла послужить утечка топлива.