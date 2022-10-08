Лондон, , 02:29 — REGNUM Глава британского правительства Лиз Трасс отправила в отставку заместителя министра торговли Британии Конора Бернса из-за жалоб на его поведение во время съезда Консервативной партии королевства, передал телеканал Sky News.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представителя Трасс, речь идет о «серьезных проступках», из-за которых от Бернса потребовали «покинуть правительство незамедлительно».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября газета The Times написала о том, что между Лиз Трасс и королем Британии Карлом III возник спор по поводу предстоящей поездки монарха в египетский Шарм-эш-Шейх на конференцию COP27, посвященную изменению климата.

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