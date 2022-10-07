Красноярск, 8 октября, 2022, 02:25 — ИА Регнум. В субботу, 8 октября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Проспект Мира

В 6:10 на Театральной площади было −1 °C.

Ночью с 8 на 9 октября ожидается до +3… +6 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с. Давление — 743 (-7) мм рт. ст.

В воскресенье, 9 октября, в Красноярске до +14… +16 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +5… +8 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

В понедельник, 10 октября, в Красноярске ожидается до +9… +12 °C днём и до +4… +7 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 8 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) Красноярского края ожидается порывистый южный ветер до 15−18 м/с. На севере Туруханского района местами сильные осадки в виде мокрого снега и снега.

В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.