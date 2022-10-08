Анкара, , 02:16 — REGNUM Гражданин России Максим Кузин погиб в результате падения с высоты во время полёта на параплане на юго-западе Турции. Об этом 7 октября сообщил телеканал Habertürk.

Параплан

Трагедия произошла в курортной провинции Мугла у горы Бабадаг возле города Фетхие. По предварительным данным, мужчина поднялся на высоту 1200 метров, где находится взлётно-посадочная полоса. Однако по неизвестной пока причине сразу после взлёта параплан упал на скалы.

«После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте», — уточняет телеканал.

Отмечается, что спасателям не удалось самостоятельно транспортировать тело погибшего, так как местность, где произошёл инцидент, очень скалистая и труднодоступная. К месту происшествия был направлен вертолёт жандармерии, который доставил тело мужчины в государственную больницу Фетхие. Причина и обстоятельства гибели гражданина России устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели гражданина России во время полёта в горах Таджикистана на параплане.

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